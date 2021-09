Ilm püsib pilvine, tuul tugevneb

Reede öö on üldiselt pilvine, selgimisi on enam Eesti lääne- ja edelaosas, aga kõikjal on siiski olulise sajuta. Puhub idakaare tuul 4 kuni 10, saartel enamasti idatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 4 kuni 7 kraadi juurde, mis pikemate selgimiste korral langeb paar-kolm kraadi madalamale ja rannikul püsib mõnevõrra soojem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv ning sadu ei ole. Idatuul tugevneb 6 kuni 12, iiliti 17 meetrini sekundis. Temperatuur tõuseb 5 kuni 10 kraadini.

Päev tuleb taas üsna pilvine, selgimisi on üksikuid, aga olulist sadu pole. Valdavalt puhub ida- ja kirdetuul 5 kuni 10, puhanguti 13, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 13 kraadi.

Nädalavahetus tuleb samuti olulise sajuta, aga pilvisus on sealjuures muutlik ja taevas võib üsna halliks jääda. Esmaspäeval ja teisipäeval võib Eesti põhjaosas ka veidi vihma sadada. Tuul püsib tugev ja temperatuur langeb järk-järgult veelgi, sealjuures öösiti on maapinnal kindlasti miinuskraade.