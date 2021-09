Reformierakond arvas Ants Liimetsa parteist välja

Erakonna Narva piirkonna juhi Sergei Gorlatši sõnul asus Ants Liimets koostööd tegema Keskerakonna juhitud linnavalitsusega, vastupidiselt piirkonna juhatuse otsusele. "Sellega kahjustas Liimets erakonna mainet ja tegevust Narvas, mistõttu piirkonna juhatus tegi ettepaneku ta erakonnast välja arvata," märkis Gorlatš.

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo ütles, et juhatus aktsepteeris Narva piirkonna otsust.

"Erakonna piirkonnad on sellistes küsimustes autonoomsed. Tahame Narvas tulevikus olla arvestatav jõud ja kohalik piirkond on selle nimel palju tööd teinud, loodame, et nad saavad seda ka pärast valimisi jätkata," sõnas Keldo.

Liimets oli Reformierakonna liige ligi 26 aastat.

Liimets valiti Keskerakonna toel 26. augustil Narva uueks linnapeaks. Kümmekond päeva varem umbusaldati linnapea Katri Raiki. Samas töötas Raiki linnavalitsuses abilinnapeana Reformierakonna Narva piirkonna juht Sergei Goratš, keda aga Liimets linnavalitsuses näha ei soovinud. Seejärel algatas Gorlatš Liimetsa erakonnast välja viskamise protsessi.