Tai tahab viisaskeemiga riiki elama meelitada miljon rikast välismaalast

Viisaskeemi avalikustas sel nädalal Tai peaminister Prayuth Chan-ocha. Skeem on suunatud jõukatele maailmakodanikele, vahendas Financial Times.

Koroonapiirangud räsivad Tai turismitööstust ja finantssektorit. Tai ametnikud tunnistavad, et tõenäoliselt massiturism niipea veel ei taastu.

10-aastase viisa saamiseks peavad rikkad maailmakodanikud investeerima vähemalt 500 000 dollarit riigi võlakirjadesse või kinnisvarasse. Samuti peavad nad tõestama, et nende minimaalne sissetulek aastas on vähemalt 80 000 dollarit. Pensionärid peavad viisa saamiseks investeerima 250 000 dollarit ja tõestama, et teenivad aastas vähemalt 40 000 dollarit.

Bangkok alustab viisaskeemi kasutamist 2022. aastal, esialgu kehtib viieaastane katse periood. Valitsus loodab selle perioodiga meelitada 24 miljardi dollari ulatuses investeeringuid. Samuti tahab riik suurendada maksutulu.

"Skeem võetakse kasutusele alles pärast täiendavate seaduste vastuvõtmist," ütles valitsuse pressiesindaja.