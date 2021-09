Kastre vallas Tartumaal on valimiste võitja juba ette teada

Tartu kesklinnast kümmekond kilomeetrit kagus, Haaslava, Mäksa ja Võnnu valla ühinemisel tekkinud Kastre vallas on valimised seekord omamoodi.

Kastre vallavolikogus on 17 kohta. Valitsev võimuliit Meie Kodu on vallas välja pannud 38 kandidaati. Kõik ülejäänud erakonnad aga vaid kuus kandidaati. See tähendab, et kui ka kõik kuus opositsioonikandidaati osutuksid valituks, ei oleks neid ikkagi piisavalt palju, et valimisliit võimult tõugata. Enamus vallavolikogus jääb siiski valitsevale võimule.

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ütles, et teoreetiliselt ei pea valimisliit valituks osutumiseks ületama isegi viieprotsendilist valimiskünnist. Kuna vastaskandidaate on niivõrd vähe, siis piisab valimisliidule, kui nimekirjas kandideerivas inimesed saavad vaid ühe hääle.

Valimisliitu Meie Kodu juhtiv vallavanem Priit Lomp ütles, et nemad veel valimisliidus klaase kokku ei ole löönud. Sotsiaaldemokraadist Lomp on enda kodukanti juhtinud juba viimased 12 aastat. 2009. aastast kuni haldusreformini oli ta Haaslava vallavanem, nüüd juhib ühinenud Kastre valda.

"Minu enda viga ja võib-olla siis laiemalt meie valimisliidu viga, et me oleme liiga usinalt kaasanud ja arutlenud. See on siis tänase olukorra tekitanud," ütles Lomp.

Lomp tõdes, et seekordsetel valimistel on konkurents eeskätt valimisliidu sees. Ta ütles, et kuigi valimisvõit on ette teada, jääb ta lõplikult rahule siis, kui ka valimisaktiivsus vallas on üle Eesti keskmise.

Valimisliidule Meie Kodu oponeerivad kuus kandidaati on EKRE-st, Eesti 200-st, Isamaast ja erakonnast Eestimaa Rohelised.

Opositsioonist kõige pikem nimekiri on EKRE-l, kus kandideerib kolm inimest. Nimekirja esinumber Andre Mumm ütles, et temal iseenesest etteheited Priit Lombile puuduvad.

"Hullu küll midagi ei ole. Alati saab parem olla, aga alati saab ka hullem olla. Midagi hullu küll aru saada ei ole," iseloomustas Mumm valitsevat võimu.

Mumm nentis, et mõned asjad on vallajuhtidel siiani siiski tähelepanuta jäänud. Nii näiteks võiks tema sõnul korda teha Kaagvere lossi ning muuta tühjana seisvad majad ja korterid sotsiaalkorteriteks. Ka lasteaiad ja huviringid võiksid tema sõnul olla vaesema rahva rõõmuks tasuta.

Isamaa erakonna nimekirjas kandideeriv Gerda Zeigo kolis Kastre valda alles viis kuud tagasi Tartust.

"Varasemalt olen märganud kõrvaltvaatajana, et inimesel silm särab, tegutseb ja meeldib asju teha. Midagi koguaeg nagu toimub. Paistab, et ei ole sellist asja, et ta lihtsalt töökohta kinni hoiab," ütles Zeigo Lombi kohta.

Zeigo ütles, et viimasel ajal on ta siiski kuulnud vallavõimu kohta ka vastakamaid arvamusi. Samas ei ole ta vallavõimu nii sisuliselt jälginud, et midagi konkreetset välja tuua.