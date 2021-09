California metsatulekahjud ohustavad maailma suurimat puud

USA California osariigi metsatulekahjud jõudsid maailmakuulsasse Sequoia rahvusparki. Tulekahjud ohustavad ka maailma suurimat puud, mis on 83 meetrit kõrge ja 2500 aastat vana.

Ametnikud kardavad, et metsatulekahjud jõuavad reedel Sequoia hiidmetsa. Mets on koduks maailma suurimatele puudele. Metsas asub ka teadaolevalt maailma suurim puu, mille nimi on Kindral Sherman. Rohkem kui 350 tuletõrjujat proovivad leekide levikut peatada.

Tuletõrjujad ümbritsesid suured puud alumiiniumfooliumiga, et neid leekide eest kaitsta.

"See on väga oluline ala. Selle metsa kaitsmiseks tehakse suuri pingutusi," ütles Sequoia rahvuspargi pressiesindaja Rebecca Paterson.

Selle aasta jooksul on Californias registreeritud juba 7400 suurt põlengut. Osariiki räsib põud, põlenud on juba üle 8900 ruutkilomeetri territooriumi, teatas BBC.