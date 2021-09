Nädalavahetus on jahe, kuid näeb ka päikest

Nädalavahetusel lisandub Eestisse jahedust, kuid ei saja ning on ka päikest näha.

Laupäeva öösel ei saja ning säilib vahelduv pilvisus. Puhub idakaare tuul 3 kuni 11, saartel puhangutega kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 7 ja pikemate selgimiste korral langeb see 0 kraadi lähedale, maapinnal isegi kuni -3 kraadini. Rannikul ja saartel on soojem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sarnaselt ööle puhub tuul ikka kirdest ja idast ning tugevamad iilid ulatuvad 17 meetrini sekundis. Hommikul miinuseid kartma ei pea, vaid sooja on 6 kuni 10 kraadi.

Kuivust ja vahelduvat pilvisust jagub ka päevasele ajale. Puhub kirde- ja idatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 9 kuni 13 kraadi.

Pühapäeval sadu oodata ei ole. Uus nädal algab sarnaselt ja Eesti on jätkuvalt kahe rõhuala piirimail, kus meie ilm on sajuta. Öösel liiguvad keskmised nulli lähedale ja päeval on keskmiselt 9 kraadi.