Maailmakoristuspäeval osales tänavu üle 145 riigi

Metsa alt leiab ikka veel imelikke asju. Välisministeeriumi koristuspäeval osalenud leidsid näiteks Paljassaarel koristades elektritõukeratta, mille kättesaamisega mulla ja muu prahi alt oli tükk tööd. Tallinna Reaalkooli noored tõid Pirital, metsatukast välja aga ostukäru. Leiti ka näiteks riideid.

"Metsa all on päris palju prügi. Üllatavalt palju prügi, ütleksin. Eriti selliseid asju nagu riided. Kuidas sellised asjad metsa alla saavad on pigem müsteerium," rääkis koristuspäevast osavõtja Andreas Kepp.

Kopli trammipeatuste ümbruses koristas liikumise "Meri algab siit" esindus. Maas vedeles taarat, kommipabereid. Kõige rohkem oli konisid. "Saagiks on umbes 1400 koni. /.../ Tööd on kõvasti aga aina vähemaks jääb, mulle tundub," rääkis liikumise eestvedaja Andre Pichen.

Esimest korda toimus "Teeme ära" koristuspäev 2008. aastal ja 10 aastat hiljem oli esimene maailmakoristuspäev. Do It Worldi president Heidi Solba ütles, et aastatega on saavutatud seda, et prügi on hakatud vähem maha viskama.

"See muutus on ühiskonnas toimunud ja sellist muutust me ootame üle maailma. Täna oli koristuspäev terves maailmas ning maailmakoristust koordineeriti Eestist," sõnas Solba.

"Kui mõelda selle peale, et meil on COVID siis olime üllatunud, et nii palju riike välja tuleb. Meie võrgustikus 145 riiki suisa. Siis ilmselt veel palju riike ja inimesi, kes pole meie võrgustikus ja selle mõte ei ole mitte ainult puhastus ja koristus vaid see mõtteviisi muutus," rääkis Solba.

Kui palju inimesi üle terve maailma laupäeval oma koduümbrust koristamas käis, selgub kolme nädala jooksul.