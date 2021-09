Valijad tunnevad kohalike teemade vastu varasemast rohkem huvi

Sotsiaaldemokraadidi olid pühapäeval oma kampaaniatelgiga Kadriorus. Linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid ütles, et põhiliselt räägivad inimesed sotsiaalteemadel ning liiklusest.

"Kui varasemalt on Tallinnas alati sellised riiklikud teemad olnud väga olulised siis sel korral tõesti räägitakse kõige rohkem kohalikest küsimustest," sõnas Kaljulaid.

Isamaa vestles valijatega Nõmmel. Linnapeakandidaat Urmas Reinsalu ütleb, et Inimesed tunnevad muret teede korrashoiu pärast.

"Väga konkreetsed teemad just siin Nõmmel, et on just konkreetsete eriti just sisekvartaalsete teede korrashoid. See, et on Nõmmel ka ummikud raudtee ülesõidu kohtadel," rääkis Reinsalu.

Reformierakonna telgid olid väljas Kristiines ning kandidaatidelt küsitakse kõige rohkem eakate toimetulekust ja linnaruumist, ütles Reformierakonna Kristiine piirkonna esimees Kristo Enn Vaga.

"Küsitakse, et kuidas on Lääne-Euroopas sama kitsastel tänavatel - nende peale mahuvad nii jalakäijad, jalgratturid ja autod aga siin Tallinnas ei ole häid lahendusi aga kellelgi," rääkis Vaga.

EKRE linnapeakandidaat Martin Helme ütles et kohalike teemade kõrval huvitavad inimesi ka laiemad poliitilised teemad.

"Inimesed, kellega mina räägin, on tõenäoliselt nii või naa on juba rohkem meie poole vaatavad valijad. Aga rahulolematus praeguse valitsuse erinevate poliitikatega on väga läbiv teema," sõnas Helme.

Eesti 200 valimisüritus oli Noblessneris, esines Dara Savinova, kes ka ise kandideerib. Linnapeakandidaat Marek Reinaas ütles, et valimiste kõrghetked on veel ees.

"Demokraatia pidupäev on 17. oktoobril ja ma arvan, et see õhtu ongi see kõrghetk kus me saamegi teada kas Eesti inimesed, kas Tallinna inimesed tahavad muutust või tahavad samamoodi edasi tiksuda," rääkis Reinaas.

Keskerakond esitles täna pealinna valimisprogrammi ning linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul puudub praegu diskussioon linna visiooni teemadel

"Kui me räägime koalitsiooni valimist, et tuleb Keskerakonnast lahti saada Aga ma olen kindel, et tallinlased tegelikult soovivad kuulata vaidlusi arengu perspektiivi osas," rääkis Kõlvart.