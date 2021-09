Saksamaal kogub populaarsust kirja teel valimine

Kuigi Saksamaa parlamendivalimised toimuvad järgmisel nädalavahetusel, siis häälte andmine juba käib. Saksamaal on väga populaarseks muutunud kirja teel valimine ja valimiste korraldajad prognoosivad, et lausa pooled häältest võivad laekuda sel moel.

Bundestagi hoone Berliinis ootab uusi rahvaesindajaid. Parlamendiesist muruplatsi piirab tara ja siin kõrval maskikandmise kohustuse vastu protestiv Wolfgang Jasmer ütleb, et temal ei ole seekord kedagi valida.

Suurel osal sakslastest siiski on oma eelistus ja Frankfurdi lähedal Wormsi linnakeses elav Dechertite perekond ütleb, et hakkavad sellega kohe pärast turulkäiku tegelema. Rahulikult oma kodus, ehk nemad saadavad hääle posti teel.

"Jah, siis on aega korralikult konkreetsete kandidaatide ja parteide kohta lugeda. Kui veel selget arvamust pole, siis tuleb vaadata, kes mis eesmärgi valimisteks seab," rääkis Thomas Dechert.

ANNE DÖRRHÖFER

"Ma ei ole valimispäeval Wormsis ja ma tahan muidugi kindlalt valida. Selleks on kirja teel valimine väga praktiline. Minu ema on väga vana ja tal on raske liikuda, tema annab samuti oma kirjahääle mulle postipanekuks," kirjeldas valija Anne Dörrhöfer.

Eelmistel valimistel andis hääle kirja teel 28,6 protsenti valijatest, nüüd arvavad valimisi korraldavad ametnikud, et pandeemia tõttu võib see küündida lausa 50 protsendi ligidale. Populaarsem on kirja teel valimine Lääne-Saksamaal, ütleb seda uurinud Berliini Sotsiaalteaduste Keskuse WZB uurija Aiko Wagner. E-valimised on tema hinnangul Saksamaa jaoks kauge teema.

"See tundub mulle olevat veel väga kaugel. Esiteks, Saksamaa ei ole tehnilistes küsimustes ja digitaliseerumises nii hästi edenenud kui mitmed teised riigid. Ja teiseks, privaatsusküsimused, inimesed ei usalda eriti neid tehnilisi lahendusi," rääkis Wagner.

"Teie Eestis olete kõiges mis e-sse puutub väga eeskujuks. Ma olen sellest kuulnud ja ma leian, et see on väga põnev, aga meie siin Saksamaal ei ole kahjuks veel nii kaugele jõudnud. Ma kasutaksin e-valimisi kohe kui see võimalik oleks," rääkis Dörrhöfer.