Esmaspäev toob tugeva tuule ja pilved

Öö vastu esmaspäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Idakaare tuul on jätkuvalt tuntav ja õhutemperatuur on 1 kuni 5, rannikul kuni 8, maapinnal mitmel pool 0 kraadist kuni 4 külmakraadini.

Kuigi hommik tuleb vahelduva pilvisusega ja vilksamisi näeb ka päikest, on siiski näitajad ööle sarnased. Puhub tugev idakaare tuul ja põhjarannikul iiliti isegi 17 meetrit sekundis ning sooja on 1 kuni 6, rannikul natuke rohkem ja maapinnal langeb temperatuur mitmel pool 4 külmakraadini.

Päev leiab jätku vahelduva pilvisusega, kuid õhtul alates Kagu-Eestis pilvisus tiheneb ja kohati võib sadada vähest vihma. Puhub kirdetuul 6-11, tugevamate iilidega kuni 14, põhjarannikul 9-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 7 ja 12 kraadi vahele.

Teisipäeval ja kolmapäeval sadu oodata veel ei ole ning tuul võtab natukeseks hoogu maha. Samas neljapäevast jõuab meieni madalrõhuala mõju Läänest ja läheb sajusemaks. Saabuva rõhkkonnaga jõuab Eestisse veidi soojem õhumass, mis viib öökülma minema, ning päeval on keskmiselt 9 kuni 13 kraadi.