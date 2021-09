Ametlikud tulemused: Venemaa valimistel juhib võimuerakond

Ühtsele Venemaale järgnesid kommunistid 20,29 protsendi, Vladimir Žirinovski liberaaldemokraadid 7,69 protsendi ja Õiglane Venemaa-Patrioodid-Tõe Eest 7,43 protsendiga häältest.

Riigiduumasse võib pääseda ka uustulnuk Uus Rahvas, kelle toetus on hetkel 5,5 protsenti, teatas keskvalimiskomisjon.

"Valijad kuulsid meid, uskusid meid ja hääletasid meie poolt," kiitis tulemusi Kommunistliku Partei (KPRF) veteranliider Gennadi Zjuganov.

Ühtse Venemaa peanõukogu sekretäri kohusetäitja Andrei Turtšak õnnitles samuti partei toetajaid suure edu puhul.

Ehkki kommunistid toetavad parlamendis enamasti Kremli algatusi, tähendab iga nende võidetud koht riigiduumas Ühtse Venemaa jaoks positsiooniloovutust.

Häälte lugemine jätkub.

Venemaa kommunistide juht Gennadi Zjuganov ütles laupäeval, et politseil ja riigi valimiskomisjonil tuleb reageerida hulgale valimiste käigus aset leidnud "täiesti kohutavatele faktidele", mille hulka kuulub sedelite ebaseaduslik lisamine valimiskastidesse.

Valimisi jälgiv ühendus Golos ja sõltumatu ajakirjandus on samuti teatanud häälteostmisest ja lõtvadest meetmetest valimisjaoskondades valimissedelitega ümberkäimisel.

Opositsiooni "nutika hääletamise" strateegia on suunatud Ühtse Venemaa vastu ja on ennustatud, et kõige enam saavad sellest kasu just kommunistide kandidaadid.

Kuna USA tehnoloogiahiiud Apple ja Google eemaldasid Vene võimude survel vangistatud Vene opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi "nutika hääletamise" äpi oma rakenduste poodidest, siis pole teada, milline mõju nurka surutud opositsiooni algatusel valimistele on.