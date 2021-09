Lennujaam prognoosib tänavu üle miljoni reisija

Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike rääkis "Terevisioonis", et tänavu on lennujaama läbinud 717 000 reisijat, mida on 20 protsendi võrra vähem kui 2020. aastal ja oluliselt vähem kui 2019. aastal.

"Aga viimaste kuude trendid on positiivsed ja aasta lõpuks prognoosime reisijate arvuks üks miljon ja veidi peale," sõnas Tuvike. Veel märtsis prognoosis lennujaam tänavuseks reisijate arvuks 740 000 inimest.

Viimasel pandeemia eelsel aastal, aastal 2019 läbis Tallinna lennujaama 3,1 miljonit reisijat. Tuvike ütles, et aastal 2024 võiks Tallinna lennujaama läbida juba 3,5 miljonit reisijat.

"Samas on 3,5-4 miljonit reisijat tänase terminali piir. Sellest ülespoole on raske kliente hästi teenindada. Et jõuda suuremate numbrite juurde, selleks on vaja teha täiendavaid arendusi. Maa selleks on reserveeritud. Realane 10 aasta perspektiivis on 5-6 miljonit reisijat aastas," sõnas lennujaama juht.

Tuvike selgitas, et koroonapandeemia tulekuga sihtkohad, kuhu sai Tallinnast lennata, kukkusid. Praegu on neid aga juurde tulnud ning novembri lõpus saab Tallinnast lennata juba 31 sihtkohta, mis on sama tase, kui 2019. aasta lõpus.

"Enne pandeemiat unistasime uute sihtkohtadena Roomast ja Zürichist. Täna on see reaalsus. Me oleme unistanud lende Euroopast väljapoole, näiteks Dubaist. Enne pandeemiat oli Dubai juba käega katsutav. Lähitulevikus seda ei näe, et see teoks saab. Aga üks unistus ta on."

Tuvike lisas, et Tallinna lennujaama peamised sihtkohad on Euroopa sõlmjaamad, et ühendada Eesti maailmaga.

Aastatel 2022-2025 plaanib Tallinna lennujaam investeerida 90 miljonit. Sellest 40 miljonit läheb lennujaama lõuna alade laiendamiseks.

"See pole küll reisijatele, vaid lennukaubale ja lennukite hooldusäri laiendamiseks. Soovime laiendada tulude portfelli, et me ei sõltuks ainult reisijatest."

Teine lennujaama prioriteet on rohepööre, milleks investeeritakse rohetehnoloogiatesse aastaks 2025 kuni 12 miljonit eurot.

"Ja kolmandaks loomulikult terminal. Terminali esimene laiendusetapp on siin samas hoones. Teeme selle natuke laiemaks eri kohtades, et reisijate läbilaskevõimet suurendada. Järgmine etapp on trammiterminali ja tänase terminali vaheline parkla, mida soovime täis ehitada. See on plaanis aastal 2025 ja sealt edasi."