Otse kell 13.15: erikomisjon arutab CO2 kvoodi hinnatõusu mõju

Istungile on kutsutud riigikontrolör Janar Holm, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar, keskkonnaminister Tõnis Mölder, konkurentsiameti peadirektor Märt Ots, Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter, Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann ning rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad.

Komisjon esimehe Urmas Reinsalu sõnul on elektri hinnatõusu mõju kogu ühiskonnale väga suur ning praegu on tähtis aru saada, kas on võimalik hinnatõusu puhul rakendada seda vähendavaid abinõusid.