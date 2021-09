Tartu raudteejaama lähistele kerkivad ärihooned

Tartu raudteejaama lähistel krundil Tiigi 67 asub praegu parkimisplats. Uue detailplaneeringu järgi kerkib sinna kuni viis äri- ja elamuhoonet. Tartu abilinnapea Reno Laidre sõnul on piirkond juba tihedalt hoonestatud ning mahukas arendus on pigem erand.

"See Tiigi 67 ongi üks väga suur maaüksus, mis nii arhitektuurses mõttes võiks olla ilus ja dominantne, aga ka funktsionaalsuse mõttes hakkab kujundama tulevikus selle piirkonna elu ja väljanägemist, elukorraldust. Kes on need inimesed, kes siin liiguvad, mis on need teenused, mida siin saab tarbida," rääkis Laidre.

Arendaja Tiigi Invest ostis kinnistu 2010. aastal. 2016. aastal korraldati ka arhitektuurivõistlus, mille võitis arhitektuuribüroo 3+1 arhitektid tööga "Hoov". Võidutöö nimi vihjab, et krundi keskele tekib kõrghaljastusega sisehoov, mida uue hooned piiravad ruudukujuliselt. Arendaja Tiigi Invest esindaja Tooma Türn ütles, et nüüd tuleb hooned projekteerida ja huviliste seast leida ankurrentnik.

"Täna nullist hakata hoonet valmis tegema, ilma et me räägiks potentsiaalse rentnikuna, ei ole otstarbekas. Kui seal on ankurrentnik olemas, kes annab omad sisendid, omad soovid, siis vastavalt sellele saab seda kujundada. Ei ole mõtet lihtsalt tühja karpi valmis ehitada."

Türn lisas, et krundile tuleb 75 protsendi ulatuses äripind. Rentniku leidmisel otsib arendaja teenusepakkujaid, kes sooviks pikaajalist rendilepingut.

"Esimese etapi hoonestus võiks valmis olla 2023. aasta lõpuks või siis kolmanda kvartali lõpuks," ütles Türn.

Arendaja ehitab välja ka ümbritseva tänavaruumi ja annab selle seejärel linnale üle.

"Linna kõige suurem avalik huvi ei seondu üldse hoone juhtfunktsioonidega, vaid Vaksali tänavaga. Linn soovib saada sellest maast 537 ruutmeetri ulatuses maad endale sellisena, et sinna tuleb kõrghaljastus – puud, ja me saame rajada korraliku kergliiklustee. Selleks, et see avalik ruum, mida kasutavad mitte ainult selle kinnistu kasutajad, vaid kõik inimesed, kes selles piirkonnas liiguvad, tuleks hea. Vaksali hoone toob meile ju inimesi üle Eesti sellesse piirkonda," selgitas Laidre.