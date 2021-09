Tallinna linnavalitsuse uus hoone võib tulla Veerenni tänavale

Linnavalitsusele on üritatud uut hoonet rajada juba üle 15 aasta. Toona oli kõne all mitu mereäärset krunti, näiteks Põhja puiesteel või Petrooleumi tänaval.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu ütles, et linnal ei ole praegu oma peahoone osas väga selget ideed. "Suure tõenäosusega jääb linnapea aegade lõpuni istuma Vabaduse väljaku äärde, aga mis saab ülejäänud ametitest, selles osas meil otsust ei ole."

Linnavalitsus on võõrandanud Tallinna Linnatransport AS-ile kuuluva Veerenni tänava ja Vana-Lõuna tänava vahelise kinnistu ning andnud selle arendamiseks Tallinna Tööstuspargid AS-ile.

Abilinnapea ütles, et linnavalitsus on valinud joone, mille kohaselt linna maad enam erainvestoritele arendamiseks ei müüda, vaid püütakse pigem arendamisega ise tegeleda. Praegu on räämas ja osaliselt asfalteeritud krundil linnaliinbusside lõpp- ja puhkepeatus. See aga viiakse lähiajal üle Pärnu maantee viadukti alla rajatavasse bussiparklasse.

Riisalu sõnul oleks Veerenni tänava äärne krunt linnaametite majaks sobiv. Praegu tegeleb Veerenni tänava äärse krundi arendamisega Tallinna linnale kuuluv tööstuspark, mis soovib sinna rajada büroohooneid.

"Töökohtade olemasolu uue suure elamurajooni kõrval on oluline ja linn toetab igati sellise väiksema liikuvusega linnaruumi loomist, et inimeste töökohad ja elukohad oleksid lähestikku. Aga kogu maailm vaatab büroodes töötamist ringi tänu koroonaviirusele. Sellisel moel büroohoonete tulevik on väga kaheldav," tunnistas Riisalu.

"Aga Tallinna linnavalitsuse töötajad täna kõige paremates euroopalikes tingimustes ei tööta. Ehk ma igal juhul näen võimalust, et linnapea töökoht oleks Vabaduse platsil ja mööda Tatari tänavat liiguks isesõitev buss selle kvartali ja linnavalitsuse vahel. Seega linnaametite maja võiks Veerenni tänaval asuda," ütles Riisalu.

Riisalu rõhutas, et mingit mõtet ei ole linna krundile eluhooneid planeerida, sest see piirkond jääb ikkagi äripiirkonnaks. "Igal juhul on meil mõistlik luua töökohti just linnaruumi keskele. Sellepärast, et töökohad ei liiguks Tallinnast ära."

2009. aasta sügisel võttis volikogu vastu otsuse ehitada uus raekoda, selle alusel kuulutati välja arhitektuurivõistlus. Taani arhitektuuribüroo Bjarke Ingels Group võidutöö nägi ette, et hoone koosneb 13 klaasfassaadiga tahukast. Uues raekojas pidi tööle asuma tuhat ametnikku, sinna oleks koondatud linnavalitsus, volikogu ja enamik linnaameteid.

Asjad hakkasid seejärel venima ning 2013. aastal jõudis linnavalitsus taanlastega kokkuleppele uue administratiivhoone projekteerimislepingu lõpetamises.