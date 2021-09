Riigikogu ei suutnud nädala päevakorda kinnitada

Isamaa saadik Helir-Valdor Seeder juhtis enne päevakorra kinnitamise hääletust tähelepanu asjaolule, et kolme seaduseelnõu puhul on riigikogu komisjonid pärast teist lugemist teinud eelnõudesse muudatusi, mis riigikogu kodu- ja töökorra seaduse järgi ei ole lubatud.

Kolm eelnõu, mida Seeder nimetas, on kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (niinimetatud Huawei eelnõu) ning riiklikult tähtsate kultuuriobjektide eelnõu.

Kolmest eelnõust on elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu selle nädala päevakorras.

Seeder soovis riigikogu esimehe Jüri Ratase käest teada, millistele seadusesätetele muudatusi lubades tugineti.

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski juhtis tähelepanu, et selliseid seaduseelnõusid, mille puhul on peale teist lugemist soovitud komisjonides seadusvastaselt muudatusi sisse viia, on veel. Ossinovski nimetas seda väga ohtlikuks pretsedendiks.

Riigikogu kodu- ja töökord ei näe ette seaduseelnõu kolmandal lugemisel suures saalis sisulist arutelu, sest eeldus on, et eelnõu ei muutu enne kolmandat lugemist, märkis Ossinovski.

Puhkenud vaidluses oli üks küsimus, kas peale teist lugemist sisse viidud muudatused olid tehnilist laadi, mis on lubatud või sisulist laadi.

Peale seda, kui päevakorra kinnitamine suures saalis läbi kukkus, kuulutas riigikogu esimees Jüri Ratas paar minutit enne kella nelja välja vaheaja, esialgu pool tundi, hiljem pikendas ta selle pooleteist tunni pikkuseks.

"Oleme päris keerulise olukorra ees, mida vist varasemalt vähemalt hetkel keegi ei suuda mäletada, et oleks olnud riigikogu tööpraktikas," ütles Ratas vaheaega pikendades.

Päevakorra kinnitamisele hääletasid vastu kõik kohal viibinud kolme opositsioonierakonna saadikud, välja arvatud Mart Helme (EKRE).

Koalitsioonisaadikutest jätsid kohalviibijatest hääletamata Annely Akkermann, Yoko Alender, Sulev Kannimäe, Erkki Keldo, Toomas Kivimägi, Heidy Purga, Aivar Sõerd, Urve Tiidus, Kristina Šmigun-Vähi (kõik Reformierakond), Imre Sooäär, Martin Repinski ja Natalia Malleus (kõik Keskerakond).