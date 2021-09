Nädala algus toob öökülma, teine pool on sajusem ja soojem

Teisipäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma. Puhub kirde- ja idatuul 2 kuni 8, põhjarannikul puhanguti kuni 12, öö hakul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kraadist 5 kraadini, rannikul kuni 8 kraadini, maapinnal on temperatuur kohati 0 kuni -2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilves selgimistega. Kohati võib veidi vihma sadada. Tuul puhub kirdest 3 kuni 9, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhus on sooja 4 kuni 8 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ja peamiselt sajuta. Puhub kirde- ja põhjatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 11 kraadi.

Kolmapäev on sajuta ning nõrgema tuulega. Öised miinimumid langevad õhus 0 kraadini, maapinnal võib olla külma kuni 5 kraadi, rannikul on õhk pehmem. Päev toob sooja 8 kuni 12 kraadi.

Neljapäeva päeval jõuab Eestisse sadu, tuul hakkab lääne poolt tugevnema. Öö on õhk sisealadel miinuskraadidega, saartel ja läänerannikul on soojem, päev toob sooja 8 kuni 12 kraadi.

Reede on sajune ja tuuline: öökülmaohtu enam pole, päev on mõõdukalt soe.

Laupäeval tuleb sajuhooge juurde. Kuna tuul nõrgeneb, siis öö on eelnevast jahedam, päev soojem.