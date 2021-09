Pärnus saab varsti minna nelja silla laevareisile

Et sellist laevaliini teha, oli vaja väiksemat laeva kui need, millega Pärnu Cruises seni reise on teinud, ja just sellise tõi ettevõtte omanik äsja Soomest. 1963. aastal ehitatud aluse salongis tehakse väike remont ja siis pole reisideks enam takistusi. Väiksem laev pääseb ilusti läbi ka jalakäijate silla alt ja selliseid tuleb reisil ette kaks.

Reisil saab Sauga jõe kaldaid imetleda, sest jõe poolt vaadates on kaldad palju kaunimad, kui see kaldalt paistab. Ja võib korraldada võistluse, kes kõige rohkem parte märkab. Lõpp-punkti ehk kalurikülla jõudes ei pruugi maale minnagi, vaid imetleda seda laevalt.

Pärnu Cruisesil on lõppemas juba neljas hooaeg, Algul sõideti ühe, seejärel kahe laevaga.

"Nüüd sai toodud kolmas laev, saame Sauga jõe peale sõitma. Jah, nelja silla alt me peame tõesti läbi sõitma. Madalad sillad, seetõttu sai ka laev madal soetatud, teiste laevadega me kahjuks sinna ei saa," ütles laevaomanik Asko Lääts.

Läätse sõnul on pärnakad ja turistid Pärnu jõel toimuvad laevareisid omaks võtnud.

Inimestele on ikkagi peale läinud, ka turistidele. Et saab Pärnus ka midagi muud teha peale päevitamise. Rahvast on meil praegu käinud, oleme hakkama saanud. Aga alati võiks rohkem olla," kausus ta.

Kaluriküla peremees Jakob Kose tõdes, et kui Asko Lääts seda laevaliini välja mõelnud poleks, oleks ta pidanud seda ise tegema, sest on sellele palju mõelnud. Nüüd aga tuleb tal maabumiskoht korda teha.

"Süvendama kindlasti ei pea, sest laeva süvis on piisavalt hea. Ja tegelikult oleks ka saanud ilusti kai äärde, aga kui teha regulaarseid sõite, peab see kõik kiirelt ja turvaliselt toimuma. Meie poolt ei ole väga palju pingutusi vaja teha, lihtsalt arvestame suurema hulga reisijatega;" ütles Kose.