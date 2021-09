IKEA avab esimese Eesti kaupluse plaanipäraselt järgmisel sügisel

"Juba selle aasta aprillis alustasime IKEA poe esimeste töötajate värbamisega. Esimene samm värbamisel on moodustada juhtide meeskond, kes omakorda moodustavad enda meeskonnad ja palkavad selleks vajalikud töötajad," ütles IKEA Eesti juht BNS-ile.

Schneider lisas, et osakonnajuhtide värbamisega alustab ettevõte oktoobris, seejärel alustatakse teiste vabade positsioonide täitmist ning värvatakse meeskonnajuhte, spetsialiste ja teisi töötajaid. "Värbamistegevusega IKEA uue poe tarvis jätkame kuni 2022. aasta suveni. Kokku asub Tallinna IKEA kauplusesse tööle umbes 300 töötajat," lausus ta.

2022. aasta sügisel avatava kahekorruselise IKEA kaupluse kogupindala on pea 30 000 ruutmeetrit. Lisaks on kaupluses ka restoran, Rootsi toidu turg ja bistroo.

Tänavu märtsis allkirjastasid Nordecon AS ja Viljandi Real Estate OÜ lepingu IKEA kaupluse ehitustöödeks Tallinna lähistel Rae vallas Kurna külas, lepingu maht on ilma käibemaksuta ligi 23 miljonit eurot.

Lisaks ehitab IKEA Tartusse 1000 ruutmeetri suurust planeerimis- ja tellimispunkti, mis avatakse selle aasta lõpus. "See on IKEA uue kontseptsiooni järgi loodud kohtumispaik IKEA klientidele, mille eesmärk on pakkuda tuge IKEA sisustuslahenduste planeerimisel. Näiteks köökide, riidekappide ja muu sellise kavandamisel," selgitas Schneider.

Planeerimis- ja tellimispunkti teenuste kasutamiseks on vajalik eelnev aja broneerimine. Lisaks planeerimisteenustele saab planeerimis- ja tellimispunktis vormistada veebitellimusi, tellimusi kätte saada, tellida kojuvedu või kasutada teisi IKEA teenuseid. IKEA planeerimis- ja tellimispunkti ruumid ehitatakse Lõunakeskuse lähedusse.

IKEA on Rootsi päritolu rahvusvaheline kodusisustusettevõte. Ettevõte on praegu Eestis esindatud e-kaubanduse kaudu, Tallinnas asub tellimis- ja väljastuskeskus.

IKEA kaubamärgi all tegutsev jaekaubandusettevõte Runikon Retail teenis möödunud majandusaastal Eestis 26,5 miljoni euro suuruse käibe juures 4,5 miljonit eurot kasumit.