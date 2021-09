Otse kell 15: Kiik, Härma ja ametkonnad COVID-19 olukorrast

Avalikule istungile on kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik, terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma, haridus- ja teadusministeeriumi, riigikantselei ning haigekassa esindajad.

Istung tõlgitakse viipekeelde.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Siret Kotka sõnul on nakatunute arv stabiilne, kuid paraku on see stabiilsus püsima jäänud murettekitavalt kõrgel tasemel. "Samuti soovime avalikul istungil selgitust probleemile, et uusi vaktsineerituid ei tule nii kiiresti juurde, kui varasemad plaanid seda ette nägid ning uurime, kui tõhus on vaktsineerimine, kui pea iga neljas nakatunu on vaktsineeritud," ütles ta.

Kotka lisas, et kindlasti soovitakse istungil vastuseid ka haridusasutuste valmisoleku ja võimekuse kohta tagada COVID-19 tingimustes kvaliteetset õpet. Lisaks huvitavad komisjoni tema sõnul vaktsiinipassiga seonduvad küsimused.