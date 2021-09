Kanada peaminister Trudeau kinnitas tagasivalimist

"Te saadate meid tagasi tööle selge mandaadiga, et pääseda sellest pandeemiast helgematesse päevadesse," ütles ta, seistes oma abikaasa Sophie Gregoire'i ja laste kõrval. "See on täpselt see, mida oleme valmis tegema."

Ehkki liberaal Trudeau jääb pingeliste valimiste järel võimule, kinnitavad ennustused, et tema partei ei saa absoluutset häälteenamust.

Liberaalid saavad esialgsetel andmetel 156 parlamendikohta, nagu neil oli ka 2019. aasta valimiste järel, kuid esindajatekoja enamuse saavutamisest jääb neil sellega 14 häält puudu.

Ka konservatiivide 121 kohta paistab kordavat 2019. aasta valimistulemust. Vasakpoolsed uued demokraadid on juurde saamas kolm kohta ning kokku jääb nende saagiks 27 mandaati.

Quebeci provintsi iseseisvust taotlev Bloc Quebecois säilitab 32 esindajaga samuti oma senise positsiooni, kuid rohelised on paari mandaati kaotamas.

Trudeau kutsus eelmisel kuul esile ennetähtaegsed valimised, lootes, et sujuvalt läinud koroona vastane vaktsineerimine kindlustab talle jätkamiseks uue mandaadi.

Pärast viit nädalat konarlikult läinud kampaaniat ei paistnud aga 49-aastase Trudeau väljavaade sugugi nii roosiline. Ta oli silmitsi karmide poliitiliste rünnakutega. Kampaanias kerkisid teravalt esile teemad nagu kliimasoojenemine, põlisrahvastele osaks saanud ülekohtu lepitamine, eluasemeprobleemid, kohustuslik vaktsineerimine koroonataudi vastu ja vaktsiinipassid.

Konservatiivide juht Erin O'Toole oli küll enne eelmisel aastal parteijuhiks saamist suhteliselt tundmatu, kuid ta juhtis oma parteid tsentri suunas, sundides liberaale häälte pärast võitlema eeskätt vasakpoolsete ja rohelistega.

Kuue järjestikuse võimuaasta järel näitas Trudeau administratsioon väsimuse märke ning 2015. aasta väga kõrgete ootuste järel oli juba hulga raskem veenda kanadalasi liberaalidele truuks jääma.