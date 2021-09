Rekordkõrge elektrihind sunnib küsima, kuidas see mõjutab Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja kas ohtu võivad sattuda ka töökohad. Kuidas rohepööret ellu viia nii, et see ei halvaks majandust ega tõukaks valijaid sellest loobuma. ETV saates "Esimene stuudio" annab vastuseid kaubandus-tööstuskoja juht Toomas Luman.