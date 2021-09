Ametiasutused töötavad distantsõppele suunamisel üksteisele vastu

Tallinna haridusameti juhataja Andre Pajula ütles ERR-ile, et pealinnas oli eelmisel nädalal 130 klassi, kus tuvastati koroonaviirusega nakatunu. Nakatunud on 200 õpilast ja 30 õpetajat.

"Tallinna haridusameti seisukoht on, et kui klassis on kuus-seitse nakatunut, siis on mõistlikum kolde likvideerimiseks minna distantsõppele," sõnas Pajula.

Hoolimata sellest, et haridusministeerium on andnud suunise hoida koolid lahti ning eeldab, et klasside distantsõppele saatmine räägitakse läbi nii terviseameti kui ministeeriumi endaga, siis tegelikult see nii ei ole.

Pajula avaldas arusaamatust, et kui klassis on nakatunu, siis terviseameti soovitusel ei tohiks klasse saata distantsõppele.

"Selleks, et koolid võimalikult kaua lahti hoida, on mõistlik haigustekitajad isoleerida," selgitas ta Tallinna linna seisukohti.

"Kui neid on palju, on mõistlik ka mingiks perioodiks klass eneseisolatsiooni suunata. Kõik koolid, kes seda soovivad, siis haridusameti toetus on neile olemas. Tänaseks on mitmed koolid seda küsinud."

Otsust konsultatsioonidest terviseametiga mööda minna kommenteeris Pajula, et terviseamet ei korralda tööd koolis ja klassis. "Kui kool leiab, et tal on mõistlikum õppetööd korraldada selliselt, et lapsed on kaks päeva distantsil, siis see on mõistlik soov, mida me toetame," ütles ta.

Haridus- ja teadusministri nõunikule Mario Kadastikulr tulid Tallinna seisukohad ebameeldiva üllatusena.

"Ilmselgelt see ei lähe kokku meie soovitusega jätta distantsõppe kõige viimaseks meetmeks," rääkis Kadastik. "Juhul kui palju koole rakendab ilma terviseametiga konsulteerimata, on see muidugi ebameeldiv uudis."

Ta lisas, et distantsõppele minek peab olema väga hästi põhjendatud ja lihtsakäeliselt langetatud otsused ei ole praeguse süsteemi eesmärk.

Kui Andre Pajula selgitas, et mõneks päevaks kuni nädalaks klasside distantsõppele saatmine on põhjendatud kas või seetõttu, et testida lähikontaktseid, siis Kadastik sellise lähenemisega nõus ei ole. Ta selgitas, et kiirtesti tulemus selgub 15 minutiga mitte mitme päevaga.

Terviseametil puudub ülevaade Tallinnas toimuvast

Terviseameti Põhja regiooni juht Margit Kallas ütles, et neile teadaolevalt ei ole Põhja regioonis hetkel ühtegi klassi distantsõppel. Pajula kinnitusel on aga Tallinnas neli kooli, kus on kolm-neli klassi saadetud distantsõppele. Kokku mitukümmend klassikomplekti.

Kallas möönis, et koolijuht võib teha otsuse saata klassid distantsõppele mõneks päevaks, kui selleks tekib vajadus. Ta lisas, et terviseamet tegeleb ainult suuremate kolletega, kus on vaja nakatumisliine katkestada.

Kallas ütles veel, et klasside distantsõppele suunamise otsustab üldjoontes koolijuht ning terviseamet saab selle juures jagada ainult soovitusi.

Septembri esimese kahe koolinädala jooksul on terviseametile teadaolevalt testitud Tallinnas 2000 lähikontaktset õpilast, kellest positiivse testitulemuse andis ligikaudu 60 õpilast.

Kui varasema praktika kohaselt oleksid ülejäänud pidanud jääma kümneks päevaks eneseisolatsiooni, siis lihtsustatud karantiini korras on neil õpilastel võimalus kontaktõppes jätkata.

Tartus ühtegi klassi distantsõppel ei ole

Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnas, et Tartus hetkel ühtegi klassi distantsõppele saadetud ei ole.

Raave tõi välja, et eelmise nädala algul teatati koolides 92 positiivse koroonatesti saanud õpilasest ja 12 koolitöötajast. Nii suurt nakatunute hulka Raave sõnul viimastel aastatel koolides ei olnud. Samas lisas ta, et ehkki sel nädalal andmete kogumine alles käib, siis tõenäoliselt nii palju nakatunuid enam ei lisandu.

Tartu linn lähtub Raave sõnul väga selgelt haridus- ja teadusministeeriumi antud juhistest ning klasse saadetakse distantsõppele vaid juhul, kui terviseamet hindab olukorra kriitiliseks. Ta lisas, et sel aastal on mõned klassid küll distantsõppel olnud, kuid nemad on juba tagasi koolis.