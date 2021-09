Rahandusminister tegi ettepaneku aktsiisitõusud ära jätta

Pentus-Rosimannus selgitas, et üleüldine väga kiire hinnatõusu foon tähendab, et olud on praeguseks põhjalikult muutunud.

"Arutelud eelarve üle veel jätkuvad, aga seda saab öelda küll, et valitsusel ei ole soovi kiirenenud inflatsiooni tingimustes täiendavateks hinnatõusudeks tõuget anda," märkis ta.

Pentus-Rosimannuse sõnul langetatakse eelarvet puudutavad põhimõttelised otsused selle nädala lõpuks. Valitsus esitab 2022. aasta eelarve parlamendile arutamiseks tõenäoliselt 30. septembril.

2020. aasta kevadel otsustas valitsus keset koroonakriisi langetada maikuust diislikütuse, gaasi ja elektrienergia aktsiisimäära ajutiselt kuni 2022. aasta aprilli lõpuni.

Otsuse kohaselt langetas riik diislikütuse aktsiisimäära 493 eurolt 372 eurole 1000 liitri kohta. Koos diislikütuse määraga langesid ka muud sellega seotud määrad, nagu eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär. Langes ka kerge ja raske kütteõli aktsiisimäär.

Maagaasi aktsiisimäär langes 79,14 eurolt 40 eurole 1000 kuupmeetri kohta. Kütteainena kasutatava vedelgaasi aktsiisimäär langes pea kaks korda, 107,71 eurolt 55 eurole 1000 kilogrammi kohta.

Elektrienergia aktsiisimäär vähenes 4,47 eurolt 1 eurole megavatt-tunni kohta ehk Euroopa Liidu lubatud miinimummäärale. Tarbijatele odavnes elekter seetõttu 3,1 protsendi võrra.