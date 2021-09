VKG Petroter I õlitehas läheb viieks kuuks remonti

Pärast remonti suudab 2009. aastal valminud ning 70 miljonit eurot maksma läinud tehas töödelda tunnis senise 140 tonni asemel 160 tonni põlevkivi. Samuti suureneb õli tootmise efektiivsus.

Aprillis algava remondi ajaks on tehase töö ümber korraldatud ja kedagi sundpuhkusele ei saadeta. Tehase renoveerimise tõttu väheneb VKG-s õlitoodang järgmisel aastal kaheksa protsenti.

"See oli väga tõsine otsus, sest 20 miljoni investeering on alati tõsine kalkuleerimise koht, aga kõik need majanduslikud ja keskkonnaalased kriteeriumid ütlesid meile, et me peame selle tehase rekonstrueerima võimalikult kiiresti," ütles VKG juhatuse liige Meelis Eldermann.

Tööde käigus vahetatakse välja ka tööstuses tekkivate suitsugaaside puhastamise katel. Eldermanni sõnul paraneb selle järel Kohtla-Järvel õhu kvaliteet.

Kokku on 1600 inimesele tööd andval VKG-l viis põlevkiviõli tehast: kolm kasutavad Petroteri tehnoloogiat ja kaks Kiviteri tehnoloogiat. Käesoleva aasta esimese kaheksa kuuga töödeldi VKG tehastes 2,9 miljonit tonni põlevkivi, millest valmistati 402 000 tonni põlevkiviõli tooteid.