Hiiumaal pandi kokku haruldane jääpurjekas

Selliseid jääpurjekaid tänapäeval levinud võistlusklasside arvestuses kihutamas ei näe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Et purje kinnitada, tuli jääpurjeka kere Kärdla sadamas vertikaalselt püsti ajada.

Puri on eriline, sest on jäik ja see lubab koguda tuule jõul suuremat kiirust kui pehme purjega.

"Tallinna Masinatehases töötas selline legendaarne jääpurjekate ehitaja nagu Girsi Volli ja ta tegi selliseid riistapuid viis tükki. See on kõige kiirem jääpurjekas. Tema maksimumkiiruseks on mõõdetud kuni 125 kilomeetrit tunnis," rääkis jääpurjetaja ja merendushuviline Ain Tähiste.

See alus rändas 1990. alguses Hollandisse, kus kuulus jääpurjetaja Wim van Acker lootis rajada jääpurjetamise muuseumi. Plaan ei saanud teoks ja tema järeltulijad võtsid ühendust Eesti Jääpurjetamise Monotüüp XV Liiduga, et purjekas koju tagasi tuua.

"Ta on põhimõtteliselt sõidukorras, aga väga tõenäoliselt me jää peale temaga enam ei lähe. Me tahame teda eksponeerida niimoodi, et võrdlemisi palju inimesi seda näha saaks. Natuke mõtleme, kus see koht olla võiks. Aga tuul, tiib, kiirus - need on need märksõnad," rääkis Tähiste.