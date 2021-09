Kolmapäev toob üksikutes kohtades vihmasabinaid

Kolmapäeval on üksikutes kohtades vihmavõimalus, nädala teine pool on sjausem.

Kolmapäeva öö on muutliku pilvisusega, üksikutes kohtades tibutab vihma, mõnel pool on udune. Puhub kirde- ja põhjatuul 3 kuni 8, rannikul kohati kuni 11 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 0 kuni +5, rannikul kuni 9 kraadi juurde, samas maapinnal on -1 kuni -4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb pilves selgimistega ja üksikutes kohtades püsib vihmavõimalus. Tuul puhub kirdest ja põhjast 3 kuni 9, mere ligidal iiliti 12 meetrit sekundis. Termomeetril on 1 kuni 6 kraadi.

Päeval on samamoodi pilvisus muutlik ja jätkuvalt tibutab üksikutes kohtades vihma. Kirde- ja põhjatuul puhub 3 kuni 8 meetrit sekundis, õhtul puhub juba nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraadid jäävad 9 kuni 12 kraadi vahele.

Nädala teine pool tuleb pigem sajusem. Neljapäeval algab saartel vihm, mis levib õhtuks mandrile ja kujuneb siis laialdasemaks. Selgemaks läheb tagasi laupäeva pärastlõunal, kui sajuvõimalus väheneb ja pühapäeval on praeguse seisuga vaid Ida-Eestis nõrka vihma.