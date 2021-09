Kartulipõldudel ootab tänavu kehv saak

Järvamaa kartulipõldudelt põuase suve tõttu rekordsaaki loota pole, kuid toidulaud talvel kartulita siiski ei jää. Ka Jõgeva sordiaretajate kinnitusel on mugulaid tänavu vähe ja need kipuvad väikseks jääma.

Järvamaa põllumees Margo Heinmaa kasvatab nii seemnekartulit, lauakartulit kui ka mugulaid, millest valmistatakse kartulikrõpse. Saagi koristamine algas juuli lõpus, tänaseks on üles võetud 40 protsenti, kuid põlluti ja sorditi on pilt Heinmaa sõnul väga eripalgeline.

"Seemnekartuli põlluga võib väga rahule jääda, tavalise lauakartuliga võib rahul olla. Ja siis me töötame ka kartulikrõpsude jaoks ja ka seal on saak rahuldav," rääkis Heinmaa.

Heinmaa sõnul on piirkonniti pilt erinev. "Meil Väätsa kandis on pilt natuke kehvem aga põllud, mis on Türi pool, on paremad. Ma arvan, et see on mujal Eestis täpselt samamoodi, et mõned kohad on rohkem vihma saanud, mõned on vähem," rääkis ta.

Saak tuleb põllumehe sõnul tänavu mullusest oluliselt väiksem. "Ma olen suhteliselt kindel, et nii palju kartulit ikkagi on, et seda jagub kuni uue saagini," rääkis Heinmaa.

Ka Jõgeva Sordiaretuse teadur Terje Tähtjärv kinnitas, et kartuli katselappidelt vaatab vastu eriskummaline pilt. Jõgeval on suure kuivuse tõttu kartulil ilmnenud veidraid, sordile mitteomaseid tunnuseid.

"Kaks kuud väga pikka põuda on teinud kartuli kvaliteedile liiga ja muidugi on väga vähe mugulaid pesades. Niiskus, mis hiljem tuli, see aitas küll hilisematel sortidel suuremaks kasvada, aga varajased sordid jäid väikeseks, nemad seda niiskus ei saanud," rääkis Tähtjärv.

Tähtjärve sõnul on kartuli kvaliteet tänavu tavapärasega võrreldes imelik. "Hästi palju kärna on, väga palju kasveid on, on hakanud uuesti kasvama mugulad, niinimetatud hiiresabad võivad olla või on siis mugulale uus mugul külge kasvanud. Sellised asjad on täiesti tavalised sel aastal," kirjeldas ta.

"Mulle on helistatud ja küsitud et miks üks või teine sort selline tänavu välja näeb. Maret ei ole üldse Mareti värvi, no ei olegi! Minul endal ka ei ole tänavu Maret selline punane nagu ta tavaliselt on olnud, vaid on natuke heledam," rääkis Tähtjärv.

Teaduri sõnul sõltub palju ilmsetikust ja mullast. "Ei tasu nüüd kohe järeldusi teha, et kas sort on vale või midagi muud on katki, lihtsalt meie selle aasta ilm oli selline ja me peame sellega leppima," rääkis ta.