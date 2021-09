Riigi eesmärk vaktsineerida tänaseks 70 protsenti täiskasvanutest jäi täitmata. Samas täituvad haiglavoodid koroonapatsientidega, nakatumisnäit tõuseb ja viirus on jõudnud taas hooldekodudesse. Mis on läinud valesti ja kuidas hoida ühiskond avatud? Esimeses stuudios on sotsiaalministeeriumi asekantsler Heidi Alasepp.