Karis tegi ettepaneku tulla õigusnõunikuks Hent Kalmole

Kalmo kinnitas, et valitud president tegi talle vastavasisulise ettepaneku, millega Kalmo nõustus.

Kalmo on alates 2017. aastast olnud ametis õiguskantsleri koosseisuvälise nõunikuna.

President Kersti Kaljulaidil õigusnõunikku ei ole.

Seevastu Alar Karis on varem öelnud, et selline positsioon oleks tarvis luua ning just riigipea õigusnõunik peaks hakkama "vedama" arutelu, kas ja mida on vaja muuta presidendivalimiste senises korralduses.

Möödunud nädalal avaldas Karis, et määrab presidendi kantselei direktoriks praeguse riigikogu kantselei direktori Peep Jahilo.

Julgeolekunõuniku tööd hakkab tegema Liis Mure. Välisnõunikuks valis Karis Celia Kuningas-Saagpaku ning haridus- ja teadusnõunikuks saab Tallinna Ülikooli teaduskommunikatsiooni õppejõud Arko Olesk. Presidendi kultuurinõuniku ametisse asub helilooja ja dirigent Rasmus Puur.

Presidendi sisenõunikuks saab ajakirjanik Toomas Sildam ja avalike suhete nõunikuks samuti kauaaegne ajakirjanik Indrek Treufeldt.