Roueni linnapea tahab asendada Napoleoni kuju kuulsa feministi ausambaga

Napoleoni ausammas kaalub neli tonni ja see püstitati juba 1865. aastal, teatas The Times.

"Napoleoni kuju tuleks soolise mitmekesisuse nimel asendada Gisele Halimi kujuga," ütles Roueni linnapea Nicolas Mayer-Rossignol.

"Ma ei mõista, miks peaks kõige nähtavamad kohad ainult meestele olema reserveeritud," ütles linnapea.

Linnapea leiab, et Napoleoni kuju tuleb viia vähem tähtsamasse kohta.

Konservatiivid pole Napoleoni ausamba eemaldamisega nõus.

"Käed eemale ausambast. Samm-sammult edeneb Prantsusmaal wokeism ," teatas konservatiivne Roueni üliõpilasesindus.

Napoleon suri 5. mail 1821. Prantsusmaa endine keiser on riigis endiselt vastuoluline tegelane. Parempoolsed aktivistid leiavad, et Napoleon oli rahvuskangelane. Vasakpoolsed aktivistid leiavad, et keiser oli rassist ja sõjakurjategija.