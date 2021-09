Aab: avaliku sektori palgafond kasvab viie protsendi võrra

"Rahandusministeerium tahab alati kokku hoida, mis on mõistetav, üritada kiiremini liikuda eelarvetasakaalu poole. Nagu me teame, siis me ei ole seal. Kriisiga on tulnud teha palju erakorralisi kulutusi," rääkis riigihalduse minister Jaak Aab (KE).

"Meie vaade on olnud valitsuses ka Keskerakonna delegatsiooni poolt, et teatud hädavajalikud kulutused ja tõusud teatud kohtades tuleb teha või midagi tuleb ära jätta. Meie prioriteet oli aktsiisitõusude ära jätmine, mille üle koalitsioonipartner natukene mõtles ja tuli kaasa," rääkis Aab.

Aabi sõnul ei tõuse aktsiisid peale 2023. aastat ühe hooga uuele tasemele, vaid kerkivad laugelt mitme aasta jooksul.

Palgatõusuga võivad Aabi sõnul arvestada samad grupid, mis olid välja toodud kevadel eelarvestrateegia läbirääkimistel. "Palju täpselt kellegi palk järgmisel aastal tõuseb, kas politseinikul, päästjal, õpetajal, kultuuritöötajal, sotsiaaltöötajal, oleneb ka vastavast ministeeriumist. Valitsuses otsustatakse ära palgakulude kasv, kui kevadel oli see kolm protsenti, siis täna me lisasime veel kaks protsenti," rääkis Aab.

"Viis protsenti on kogu palgafondi kasv, aga selle sees ministeeriumid saavad teha ise otsuseid. Ma väga loodan näiteks, et päästjate palgatõus saab olema kõrgem kui viis protsenti," sõnas minister.