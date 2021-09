Haiti lennujaamas proovisid tagasi saadetud migrandid lennukile tungida

USA hakkas migrante välja saatma eelmisel nädalavahetusel. Texase osariigi ja Mehhiko piirijõe silla juurde on kogunenud umbes 13 000 sisserändajat. Enamik laagris viibijatest on haitilased. Seal on veel ka kuubalasi, venezuelalasi ja nicaragulasi.

USA sisejulgeolekuameti (DHS) teatel oli teisipäeval lennujaamas kaks eraldi intsidenti.

"Lennujaamas rünnati ühe lennuki pilooti, viga sai veel kolm USA immigratsiooniametnikku," vahendas NBC News.

DHS-i andmetel on USA-st välja saadetud umbes neli tuhat haitilast. Ajalehe The Washington Post teatel alates neljapäevast sisserändajate väljasaatmine kiireneb veelgi.

Esmaspäeval külastas USA lõunapiiri ka DHS-i juht Alejandro Mayorkas. "Kui tulete USA-sse ebaseaduslikult, siis saadetakse teid tagasi," teatas Mayorkas.

Haitil on viimastel kuudel ebastabiilsus kasvanud. Juulis mõrvati president, augustis tabas riiki järjekordne suur maavärin.