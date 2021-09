5G võrkude rajamiseks vajalik seadus peaks detsembris jõustuma

Ülikiire interneti ehk 5G sageduslubade jagamiseks vajalik, aga ka Huawei tehnoloogiat keelustav elektroonilise side seadus jäi eelmisel nädalal riigikogus vastu võtmata, kuna jõustamise tähtajad olid aegunud.

"Ma eeldan väga kiiret menetlust riigikogus, sest ühtegi sisulist uut teemat me seal ei ava. Kõik need lobistid ja erakonnad, kes soovivad selle seaduse pidurdamist, tegutsevad vastu Eesti tehnoloogilisele arengule ja Eesti julgeolekule. Ei ole ju saladus, et on üks telekomettevõte, kes leiab et see eelnõu nende huvisid väga tugevalt riivab. Neil on piisavalt pikk üleminek selleks, et teha tehnoloogilised muudatused," rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Julgeolekuriskiks peetud Huawei tehnoloogiat kasutab 4G võrgus Elisa. Ettevõtte juhi Sami Seppäneni sõnul on Elisa pakkunud ministeeriumile, et vahetab tehnoloogia ise kuni kolme aasta jooksul välja, mis lahendaks julgeolekuohu palju kiiremini kui seadus ette näeb.

"Elisa on algusest peale pakkunud varianti, mis toetab riigi julgeolekueesmärki nii hästi, kui võib. Selle kahe- kuni kolmeaastase vahetamisega koos käib kompensatsioon ehk meie verisooni ja minister Suti eelnõu versiooni vahel on kompensatsioonimehhanism, mille kulud on samas suurjärgus kui kaitseväe orkestri kulud," lausus Elisa Eesti juhatuse esimees Sami Seppänen.

Riik aga ei ole nõus midagi hüvitama ja eelistab üleminekuaega kuni aastani 2030. Vaidlused sideoperaatoritega ja seaduse venimine on aga edasi lükanud 5G konkurssi.

"Eelnõus oleme pannud jõustumistähtajaks 15. detsember. Kas see kuupäev peab, sõltub nüüd riigikogust, ja kui on seadus vastu võetud, siis me saame välja anda ka määruse ja siis saab välja kuulutada ka sageduslubade konkursi," ütles Sutt.

Lisaks Elisale ja Tele 2 soovib 5G sageduse konkursil osaleda ka Telia. Viimane ei jõudnud sageduste jagamist ära oodata ning avas 5G võrgu 4G võrgu sagedusalas.

"Meie jaoks see protsess on olnud kahetusväärselt väga-väga pikk ja me teame, et kui varasemate G-dega on Eesti olnud kogu aeg esirinnas, tulnud turule 10.-20. riigina maailmas, siis täna me oleme jäänud viimaste sekka," lausus Telia Eesti tehnoloogiajuht Andre Visse.