Johnson peab kaubanduslepet USA-ga tõenäoliseks

USA ajakirjandus viitas pärast Johnsoni kohtumist president Joe Bideniga, et kahe riigi leppe tõenäosus on kaugele lükkunud, kuid Briti peaminister on teistsugusel arvamusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enne USA kongressi mõlema koja liidriga kohtumist avaldas Johnson veendumust, et kuigi Washington ei sõlmi praegu kahepoolseid leppeid, on lootus sõlmida hea lepe endiselt alles.