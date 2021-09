ERR New Yorgis: enim kõneainet pakuvad USA-Prantsusmaa suhted

New Yorgis kestab teist päeva ÜRO peaassamblee, kus oma pöördumise on teinud USA ja Hiina president. Palju kõneainet on pakkunud USA-Prantsusmaa suhted, mille korrastamiseks astuti esimene suurem samm.

Riigipead vestlesid omavahel pärast USA presidendi Joe Bidenit kõnet, milles ta avaldas soovi vältida külma sõda.

Hiina president Xi Jinpin tegi teatas, et Hiina ei kavatse enam välisriikides ehitada uusi tehaseid, mis kasutaksid sütt. Peking annab nõnda oma panuse kliima soojenemise aeglustamiseks. Washington on seda teadet juba tervitanud.

Macron käskis Prantsuse suursaadikul Washingtoni naasta

Biden vestles kolmapäeval telefoni teel ka Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga.

Telefonikõnet Macroniga on väga oodatud ja Biden tegelikult tunnistas, et kõnelustes Austraaliaga on tehtud vigu ja et oleksid pidanud toimuma strateegilised konsultatsiooonid, kus oleks arvesse võetud mõlema poole huve.

Macron andis kolmapäeval riigi suursaadikule korralduse naasta järgmisel nädalal Washingtoni, kust ta kutsuti tagasi seoses tüliga Austraalia allveelaevaleppe ümber, vahendas AFP.

Presidendid lubasid alustada põhjalikke konsultatsioone eesmärgiga taastada kahe riigi usalduslik suhe ja oktoobri lõpus Euroopas kohtuda, öeldi vestluse järel ühisavalduses.

"Kaks juhti nõustusid, et olukord olnuks parem, kui liitlaste vahel olnuks avatud konsultatsioonid seoses küsimustega, mis pakuvad Prantsusmaale ja meie Euroopa partneritele strateegilist huvi," seisis avalduses.

President Kaljulaid kohtus New Yorgis ÜRO peasekretäriga

Eesti president Kersti Kaljulaid, kes osaleb sel nädalal New Yorgis ÜRO 76. peaassambleel, kohtus täna õhtupoolikul koos Leedu riigipea Gitanas Nauseda ja Läti presidenti Egils Levitsiga ÜRO peasekretäri Antonio Guterresega.

President Kaljulaid tõstatas kohtumisel usaldatava taristu ehk niinimetatud trusted connectivity olulisuse. "Üheks järgmiste kümnendite suurimaks väljakutseks saab olema arutelu, kuidas demokraatlikud riigid võiksid läheneda ennekõike majanduse ja julgeoleku seisukohast kriitilise tähtsusega taristu arendamisele," ütles Kaljulaid.

Kaljulaid märkis peaassambleel peetud kõnes, et koroonapandeemia on muutnud paljudes riikides majandusliku olukorra ja inimõiguste seisu veelgi keerulisemaks, kui see oli varem. Inimõigustega seoses mainis Kaljualid ka Afganistani, lisaks rõhutas meie piirkonna jaoks olulisi julgeolekuteemasid ehk kõike mis seotud Valgevene ja Ukrainaga.