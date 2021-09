Neljapäev on sajune ja tuuline

Neljapäeva öösel vaheldub selgem taevas pilvelaamadega, aga sadu neist ei tule. Mõnel pool tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja läänerannikul muutub lõuna- ja kagutuul tuntavamaks. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, saartel ja läänerannikul kuni 9 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on sisemaal enam selget taevast, saartel ja ka Eesti idaservas on pilvisem, aga suuremat sadu veel ei tule. Tuul puhub kagust, on sisemaal veel nõrk, saartel ja läänerannikul tugevneb 5 kuni 9, puhanguti 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, rannikul kuni 9 kraadi.

Päeval pilvisus tiheneb. Ennelõunal võib vaid üksikuis paigus vihmasabin tulla, keskpäeva paiku jõuab aga saartele paksemate vihmapilvede serv, õhtu poole levib sadu mandrile ning muutub laialdasemaks ja tihedamaks. Kagu- ja lõunatuul tugevneb saartel ja läänerannikul 8 kuni 13, puhanguti 18 meetrini sekundis, õhtul 20 meetrini sekundis. Sisemaal tugevneb tuul 5 kuni 10, pärastlõunal kuni puhanguti 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis 10 kuni 11 kraadini, Eesti idatiivas jääb paar-kolm alla 10 piiri.

Reede öö on tugeva tuulega ja toob vihma, päev on pilvine, aga suurema sajuta.

Laupäeval saame taas vihma, ilma paranemist võib pärastlõunal loota.

Pühapäevast alates peletab tugevnev kõrgrõhuala suurema saju. Öist hallaohtu enam pole ja päevasooja tuleb paari-kolme kraadi võrra juurde.