Eesti Energia viib Enefit Greeni börsile

Ettevõte ei avaldanud börsile viidava osaluse suurust. Ka IPO täpsem toimumisaeg ja tingimused selguvad pärast ettevalmistustegevuste lõpule viimist ning avaldatakse prospektis.

IPO-ga rahastatakse ettevõtte uusi arendusi, mille hulka kuuluvad tuule- ja päikesepargid.

"Täna on Eesti Energia juba piirkonna juhtiv taastuvenergia tootja, Eesti Energia elektritoodangust on suur osa täna juba taastuv," rääkis Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter pressikonverentsil.

"Meie ambitsioon on saada kõige kiiremini kasvamaks taastuvenergia tootjaks Läänemere piirkonnas," ütles Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas. "Me teame, kuidas taastuvenergiat arendada ja toota, selleks on meil üles ehitatud tugev tiim, kes sellega igapäevaselt tegeleb."

Enefit Green toodab taastuvenergiat Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas.

"Enefit Greeni aktsiapakkumine on Eesti inimeste jaoks esmakordne võimalus investeerida ja saada ka otseselt osa rahvusliku energiafirma arengust," ütles Sutter.

Pakkumise aega võib mõjutada olukord maailmamajanduses ning selle peegeldus aktsiaturgudel.

Pakkumise korraldajad on Swedbank, Nordea ja Citigroup. Enefit Greeni õigusnõustajateks on Cleary Gottlieb Steen Hamilton ja Ellex Raidla, pankade õigusnõustajateks on Shearman & Sterling ja Sorainen ning projekti kommunikatsiooninõustajaks on Agenda PR.

Jaepakkumise peakorraldajaks on Swedbank ning müügiagendiks LHV Pank.

Swedbanki Balti ja Soome investeerimispanganduse juhi Mihkel Torimi sõnul on pakkumise õnnestumise korral tegu viimaste aastate ühe suurema mahuga IPO-ga Balti riikides.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles juunis, et et riik plaanib Enefiti viia börsile hiljemalt 2022. aasta esimesel poolaastal.

IPO-st laekuva rahaga plaanib Enefit Green investeerida koduturgudel taastuvenergia projektide elluviimisesse.

Rahandusministri sõnul on eesmärgiks tuua Enefit Green börsile rahvaaktsiana, ehk pakkuda ka jaeinvestoritele võimalust investeerida taastuvenergiasse lisaks institutsionaalsetele investoritele.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad nelja turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas – kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, neli koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. 2020. aastal tootis ettevõte kokku 1,35 teravatt-tundi (TWh) elektrit. Enefit Greeni tulud ulatusid 2020. aastal 162,7 miljoni euroni ning kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 110,2 miljonit eurot.