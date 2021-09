Enefit Green võib neljapäeval teatada börsile minekust

Eesti Energiale kuuluv Enefit Green kutsus neljapäeval lühikese etteteatamisega kokku pressikonverentsi, kus võib suure tõenäosusega teatada taastuvenergiafirma osaluse börsile viimisest. Rahandusminister on varem öelnud, et riik plaanib Enefiti viia börsile hiljemalt 2022. aasta esimesel poolaastal.

Enefit Green annab kell 11 toimuval pressikonverentsil ülevaate ettevõtte hetkeseisust ja arenguplaanidest.

Plaanide täpsemat sisu polnud ettevõte valmis enne pressikonverentsi kommenteerima.

Valitsus on seadnud rahandusministrile ülesandeks jätkata Enefit Greeni kuni 49-protsendilise osaluse noteerimisega väärtpaberiturul.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles juunis, et plaan energiafirma börsile viia on tõsine ja ettevalmistused IPO-ks on sujunud vastavalt plaanidele.

IPO-st laekuva rahaga plaanib Enefit Green investeerida koduturgudel taastuvenergia projektide elluviimisesse.

Rahandusministri sõnul on eesmärgiks tuua Enefit Green börsile rahvaaktsiana, ehk pakkuda ka jaeinvestoritele võimalust investeerida taastuvenergiasse lisaks institutsionaalsetele investoritele.

Teavitus IPO toimumise kohta avaldatakse vastavalt finantsinspektsiooni ja börsi reeglitele.