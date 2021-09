Otse kell 10: riigikogu arutab olukorda eesti keele õpetamisel vene koolis

Istungil teevad ettekande Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi kasvatusteaduste dotsent Tiiu Kuurme, Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) professor Birute Klaas-Lang ning eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin.

Komisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin võtab enda ettekandes kokku probleemkomisjoni tehtud järeldused ning peatub keelepoliitilistel kitsaskohtadel.

"20 aastat tagasi pöörasin riigikogu suures saalis tähelepanu probleemidele, mille lahendamine oli vajalik selleks, et eesti keele õpetamine ja tulemuslik õppimine venekeelses koolis oleksid üldse võimalikud. Täna pean kahjuks nentima, et probleemid on jätkuvalt alles ning eesti keele õppe tulemused muukeelsetes koolides nutused," rääkis Stalnuhhin.

Tema sõnul on vajaka kvaliteetsetest õppematerjalidest, ühtsest metoodikast, süsteemsest järelevalvest ning õpetajate piisavast ettevalmistusest.

"Probleemkomisjon on aga esitanud ettepanekud, kuidas korraldada eesti keele õpe nii, et olukord pöörduks paremuse poole ning tagatud oleks iga koolilõpetaja piisav riigikeele oskus," lisas Stalnuhhin.

Ettekannetele järgnevad küsimused sõnavõtjatele ja fraktsioonide ning riigikogu liikmete sõnavõtud.