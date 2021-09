Riikliku teenetemärgi müümine on karistatav

Septembri algul on oksjoniportaali osta.ee 1000 euroga müügile pandud Valgetähe teenetemärk. Seaduse järgi võib märgi müümise eest inimesele määrata 1200-eurose trahvi. Teenetemärkide seaduse kohaselt ei ole ka äravahetamiseni sarnase märgi valmistamine lubatud.

Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed selgitas ERR-ile, et presidendi välja antud teenetemärke ei tohi müüa, kuid nende kinkimine on lubatud. Samas tõi ta välja, et märgi kandmise õigus on ainult sellel inimesel, kellele see on määratud.

"Pärija muutub sisuliselt kollektsionääriks," vastas ta küsimusele, mis saab teenetemärgist inimese surma korral. Pärija võib märki hoida kodus, panna näitusele või viia muuseumisse.

Ka Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Priit Herodes leidis, et maailmas tehakse äri igasuguste asjadega, aga üldiselt võiks ka lähedased pigem hinnata seda väärtust, mida märk selle saajale tähendas.

"Küsimus on selles, et kui inimesel on teened, on ka loomulik, et autasul on suur väärtus," sõnas Herodes.

Teenetemärkide müümise korral tuleks Uiboaia sõnul sellest teavitada politseid, kes selgitab välja teo motiivid ning otsustab, mida edasi teha. "Juhtumeid on olnud," sõnas ta, kuid möönis, et neid on üksikuid.

Kui märki kannab inimene, kellele seda määratud ei ole, pole see Uiboaia sõnul karistatav. Küll aga võib presidendi kantselei teha selle kohta märkuse ning informeerida märgi kandmise heast tavast.

Uiboaed ei näe, et märkide väärkasutamine oleks praegu probleem ning ei näe vajadust, et seda peaks ka kuidagi karmimalt kontrollima.