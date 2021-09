LAV-i põliselanikud takistavad Amazoni uue peakorteri ehitamist

USA tehnoloogiahiid Amazon tahab Lõuna-Aafrika Vabariiki (LAV) ehitada uut piirkondlikku peakorterit. Põliselanikud leiavad samas, et keskus rikuks kohalikku pärandit ja proovivad projekti peatada.

Amazon tahab Kaplinna ehitada keskust, mille maksumuseks hinnatakse 350 miljonit eurot. Keskusesse on plaanitud büroopinnad, jooksu- ja jalgrattateed ning hiiglaslik avatud park.

Amazon tahab uut keskust kasutada oma Aafrika operatsioonide laiendamiseks. Hetkel asub samas piirkonnas golfiväljak, kus tohivad käia ainult golfiklubi liikmed.

Projekti toetab ka Kaplinna linnavalitsus.

"Amazoni arendus muudab piirkonna eramaa avalikult juurdepääsetavaks haljasalaks. See toob linnale ka hädavajalikke töökohti ja investeeringuid," teatas linnavalitsus.

Kaks aastat tagasi loobus Amazon poliitilise vastuseisu tõttu plaanist rajada New Yorki hiiglaslik peakorter. Nüüd on Amazon sattunud raskustesse ka Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Amazoni kavandatava keskuse vastu on kohalikud põliselanikud. Põliselanikud leiavad, et keskus rikub kohalikku pärandit. Samas kohas toimus 1510. aastal põliselanike ja portugallaste vahel lahing. Põliselanikud tahavad, et koht kantakse maailmapärandi nimekirja.

"See oli esimesi kohti, kus Rooma-Hollandi seadusi kohaldati kolonistidele maa jagamisel. See on kultuuriliselt tähtis ala. Siit algas koloniseerimine," ütles põliselanike esindaja Tauriq Jenkins.

Jenkins on valmis minema ka riigi ülemkohtusse, vahendas The Wall Street Journal.

"Kas Jeff Bezos läheks USA põliselanike territooriumile ja lagastaks nende kõige pühama maa-ala?" kommenteeris Jenkins.

Amazoni arendusprojekt looks kuus tuhat töökohta. Projekti arendab kinnisvarafirma Liesbeek Leisure Properties. Sama firma renoveeris Kaplinna vana hooletusse jäänud küpsisetehase, kus elasid narkomaanid. Nüüd asuvad seal kontorid, restoranid ja suur turg.

LAV-i suur räsib majanduskriis. Töötuse määr on riigis 43 protsenti.

Amazon ehitab suurt keskust ka Mehhikosse. Keskus asub slummide juures ja kriitikud leiavad, et Amazoni keskus sümboliseerib kasvavat ebavõrdsust. Amazoni börsiväärtus on umbes 1,8 triljonit dollarit.