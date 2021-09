Somaallased nägid üle 30 aasta taas kinos filmi

Pealinna Muqdisho rahvusteatris näidati kohaliku režissööri Ibrahim CM-i kaht lühifilmi, vahendas BBC.

Teatrijuht Abdikadir Abdi Yusuf ütles, et tegemist oli Somaalia inimeste jaoks ajaloolise õhtuga. "See näitab, et pärast pikki väljakutseterohkeid aastaid on lootused taaselustunud," ütles ta.

"See on platvorm, mis annab Somaalia heliloojatele, jutuvestjatele, filmirežissööridele ja näitlejatele võimaluse esitleda avalikult oma annet," lisas ta.

Külastajad maksid kahe filmi – "Hoos" ja "Date from Hell" – vaatamise eest 5850 šillingit ehk kümme USA dollarit.

Teatris oli aga väga range turvakontroll, kuna varem on see olnud enesetapurünnaku sihtmärk. Külastajad pidid läbima mitu kontrollpunkti, et jõuda rangelt turvatud nn rohelisse tsooni, kus asub teater, samuti presidendipalee ja parlamendihoone.

Somaalia teatrihoone ehitasid 1967. aastal Hiina insenerid. Tegemist oli kingitusega Hiina liidrilt Mao Zedongilt. Teatrimaja nähti 1970. ja 1980. aastatel Somaalia kultuurielu edendajana.

Teater suleti 1991. aastal, kui algas kodusõda ning pealinna pärast võitlevad erinevad sõjapealikud kasutasid seda oma baasina. Selle tulemusel teater lagunes.

Aafrika Liidu Somaalia missioon aitas hoone taastada ning see avati uuesti 2012. aastal. Al-Shababi võitlejad lasid maja aga kohe õhku, kuna pidasid elavat meelelahutust ning filme moraalselt kõlvatuks.