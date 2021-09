Sindi kiriku katus sai korda ja ristid kullatud

Sindi kiriku restaureerimistööde üks etapp on läbi - korda on saanud pühakoja katus ja ristidki kullaga kaetud.

"Täna siis oleme jõudnud selleni, et kirikul on katused peal ja kullatud ristid," sõnas kiriku renoveerimise eestvedaja Viljo Vetik "Aktuaalsele kaamerale".

Tema sõnul annetavad kiriku kordategemisse inimesed, kes mõistavad, et eelnevate põlvkondade loodud väärtust tuleb säilitada.

Kiriku restaureerimist on rahastanud muinsuskaitseamet, Tori vald ja eraisikust annetajad, kuid palju tööd seisab veel ees. 2017. aastast on muinsuskaitseamet Sindi kiriku remonti toetanud enam kui 389 000 euroga. Selle rahaga on tagatud pühakoja säilimine.

"Muinsuskaitseameti selle aasta toetused kõikidele mälestiste omanikele on suurusjärgus 3,4 miljonit eurot. Eelmisel aastal erakorraliselt see ühe miljoni võrra kasvas. Ma loodan, et 2022. aasta riigieelarves see number samasugusena säilib. Kokku me toetame sel aastal lähemale 100 mälestise restaureerimist või taastamist või säilitamist. Ja umbes 20 nendest on pühakojad," selgitas ameti peadirektor Siim Raie.