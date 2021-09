USA erisaadik Haitis astus protestiks tagasi

"Ma ei taha olla seotud Ühendriikide ebainimliku ja kahjuliku otsusega deporteerida tuhanded Haiti põgenikud ja illegaalsed immigrandid Haitile tagasi," ütles välisministeeriumi erisaadik Daniel Foote tagasiastumiskirjas.

Erisaadik kirjeldas Haitit kohana, kus USA diplomaadid on piiratud ühenduste ja võimalustega igapäevaelu kontrollivate relvastatud jõukude tõttu.

"Haiti elanikud, kes elavad ülimas vaesuses ja on terrori pantvangis, ei saa lihtsalt toetada tuhandeid Ühendriikidest tagasisaadetud sisserändajaid, kellel puuduvad toit, peavari ja raha, ilma täiendava inimliku tragöödiata," rääkis Foote.

"Rohkem pagulasi toidab veelgi meeleheidet ja kuritegevust," teatas erisaadik.

Mehhiko president Andres Manuel Lopez Obrador ärgitas kolmapäeval Ühendriike kiiretele tegudele, et lahendada mõlemat riiki mõjutava rändekriisi põhjused.

USA võimud on alustanud haitilaste repatrieerimist Texase piirilinnast Del Riost. ÜRO on hoiatanud, et repatrieerimine võib seada ohtu asüüli otsivad inimesed. Seal on tuhanded migrandid võimude poolt koondatud ootele suure silla alla.

Veel kümned tuhanded migrandid on lõksus Mehhikos Tapachula linnas, kus nad ootavad dokumente, mis lubaks neil teed põhjapoole jätkata.

USA piirivalve peatab ajutiselt hobuste kasutamise migrandioperatsioonides muu hulgas Del Rios ja Texases üldisemalt, teatas neljapäeval Valge Maja.

Avaldus tuli pärast seda, kui ilmusid fotod ja videod, mis viitasid ebaseaduslike piiriületajate väärkohtlemisele hobustel liikuvate piirivalvurite poolt.

"Sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas teatas täna hommikul kodanikuõiguste juhtidele, et me ei kasuta Del Rios enam hobuseid," ütles Valge Maja pressisekretär Jen Psaki.