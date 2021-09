Brüssel on hakanud tõsiselt muretsema olukorra pärast Poola ja Valgevene piiril, kus kahe riigi vahele on põgenikke lõksu jäänud.

Neli inimest on alajahtumise ja kurnatuse tõttu surnud ning karta on, et ohvreid võib juurde tulla. Mall Mälberg