USA tagastas Iraagile 3500 aastat vana "Gilgameši" savitahvli

Tahvli võttis ametlikul tseremoonial vastu Iraagi kultuuriminister Hassan Nazim isiklikult.

Iidsel tahvlil on suur kultuuriline ja ajalooline väärtus. See sisaldab tekste "Gilgameši" eeposest. Eepos on maailma üks vanimaid kirjandusteoseid. Teos kirjeldab Mesopotaamia kuninga rännakuid, kes otsib surematust.

"See lugu on mõjutanud kõiki suuri monoteistlikke religioone. See mõjutas ka tuntuid Kreeka iidseid eeposi. Tegemist on suure aardega inimkonna ajaloos," ütles UNESCO juht Audrey Azoulay.

"See on rahvusvahelisele üldsusele suur võit, et tahvel naasis koju," lisas Azoulay.

Kiilkirjadega kaetud savitahvel varastati Iraagi muuseumist 1991. aastal. 2001. aastal ilmus tahvel välja Suurbritannias. 2003. aastal ostis selle USA kunstikaupmees.

2014. aastal jõudis tahvel Greenide perekonna kätte. Greenid on kristlased, kes soovisid tahvlit eksponeerida Washingtoni Piibli muuseumis. Muuseumi kuraator tundis tahvli päritolu pärast muret, informeerides sellest ka võime. Lõplikult konfiskeeriti tahvel 2019. aastal.

"Selle tagasisaatmine ise on eepiliste mõõtmetega lugu," ütles USA prokurör Kenneth Polite.

Iraagi kultuuriministeerium kutsub üles ka teisi organisatsioone uurima esemeid, mis võivad olla Iraagist varastatud. Juulis anti USA-st Iraaki tagasi umbes 17 000 antiikset eset.