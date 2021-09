Ligi 80 inimest sai elupäästemedali

Noorim elupäästja kolmanda klassi medali laureaat oli kümneaastane Kendra Ülenurm, kes aitas klassikaaslast päästa silopallide vahelt. Seal oli hea peitust mängida, sest augud on väga head. Ühele sõbrannale osutus auk aga liiga väikeseks. Teine sõbranna saadeti koju telefoni järele, et päästjaid kutsuda, kuid too jäi vanaemaga telekat vaatama, kirjeldas "Aktuaalne kaamera".

"Siis ma natuke sõimasin mingis mõttes teda, et miks sa ei tulnud. Tema hakkas vastu, et tema ei teadnud, kus telefonid on, kuigi need olid sealsamas kapi peal. Siis ma võtsin telefonid ja läksin tagasi õue ja läksin jalgrattaga tagasi," rääkis Kendra.

Ta kutsus päästjad, kes aitasid sõbranna august välja.

15 aastat häirekeskuses töötanud Marika Lipping vestles telefonitsi 16 minutit 16-aastase neiuga, kes oli roninud ehituskraana otsa ja teatas, et tahab teha enesetappu. Jäi tegemata.

"Tüdruku väitel nägi ta sealt merd. Ja laevu./.../ Ütlesin talle ka seda, et elu on ju kingitus, mis on inimestele antud, et see on Anne Veski tuntud laul, ta peaks seda kuulama. Ja ta oli sellega nõus," meenutas ta.

Konstantin Lebedev lohistas põlevast korterist välja naabrimehe. Konstantin pidi korterisse roomama, sest see oli suitsu täis. Naaber aga ise liikuda ei suutnud.

"Siis ma roomasin neljakäpukil ja kuulsin teda. Tal oli selline ümmargune laud ja selle alt kostis kähinat. Esimese asjana lohistasin ta esikusse. Siis lõi leegi üles. Siis hüüdsin oma naisele, et ta tooks vett. Ja pärast seda juba, märg rätik näo ees, hakkasin naabrit välja vedama," kirjeldas elupäästja.

Elu päästmisest on abi, kui omandatud õppetunnist ka edaspidi kasu on. Üks on selge - ei tasu minna üle õhukese jää, tuleb olla ettevaatlik tulega ja mitte pugeda liiga väikestesse aukudesse.

