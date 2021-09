Nädalavahetus toob nii vihma kui ka päikest

Laupäeva öö on pilvine ning vihmasadu levib üle Eesti läänest itta. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, saartel pöördub läände ja puhanguid on kuni 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 5 kuni 9, rannikul kuni 11 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb samuti enamasti vihmane. Puhub lõuna- ja edelatuul, saartel lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 11, saartel kuni 13 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja kõige vihmasem on Ida-Eestis, kuid pärastlõunal pilvisus hõreneb ja koos sellega ka saju võimalus. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse, puhudes 5 kuni 10, saartel ja rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 10 ja 15 vahele.

Pühapäeval läheb ilm juba paremaks, kuid Ida-Eestis võib jätkuvalt kergeid sajuhooge olla. Uus nädal algab olulise sajuta ning õhusoe jääb päeval keskmiselt 12 ja 14 vahele.