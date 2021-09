Heimtalis müüdi laadal meeskäsitööd

Heimtali vanas rahvamajas oli mehi täna rohkem kui käsitöörahva kogunemistel tavaks. Näitusmüügilt sai põnevaid asju kaasa osta ja uudistada, kuidas neid valmistatakse.

Roland Burk õpib rahvuslikku käsitööd eraviisiliselt ühe tuntud meistri juures lihtsalt huvi pärast. Ta leiab, et ainult käsitööga pole praegu võimalik peret ära toita.

"Inimesed praegu veel ei väärtusta käsitööd. Kuna plastmassi ja vineeri on nii palju maailmas, selle kõrval on päris käsitöö nii kallis, siis pigem vaadatakse ikkagi odavamat," ütles Burk.

Kui palju on Eestis käsitööhuvilisi mehi, rahvakunsti ja käsitöö liidust öelda ei osatud, kuid näitustel osaleb umbes 30 meest. Tänu võimalusele õppida Viljandi kultuuriakadeemias rahvuslikku käsitööd on paljud mehed jõudnud nii-öelda juurte juurde.

"Võtan kas või metalli ja luu ja sarved – sellised huvitavad materjalid ja huvitavad tehnikad, mida vahepeal ei tehtud, sest see oli kuidagi teistmoodi, seda oli keeruline leida ja võib-olla ka keeruline müüa. Aga kui on tegijad, siis tuleb ka nõudlus," lausus rahvakunsti ja käsitöö liidu esimees Liina Veskimägi-Illiste.

Meeskäsitöö päeval koguti raha Anu Raua keskuse toetuseks. Keskuse rajamiseks loodud sihtasutusele on raha saatnud juba paljud inimesed.

"Mul oli endal pandud seeme 2700 eurot sihtasutuse Raudvara kontole. Ja laupäeva hommikul oli seal 9350 eurot. See on uskumatu. 10 000 on selline väike rahajuubel, ja kui selline summa on juba taskus, siis see tähendab, et võid midagi ette võtta," ütles Anu Raud.